L’ANSA compie 80 anni | nata sulle macerie oggi racconta l’Italia in tempo reale

L’ANSA celebra ottant’anni di attività, un percorso iniziato il 15 gennaio 1945, in un’Italia segnata dalla guerra. Nata per raccontare la ricostruzione e le trasformazioni del Paese, oggi rappresenta la principale agenzia di stampa italiana, offrendo notizie in tempo reale su eventi nazionali e internazionali. Un’occasione per riflettere sulla sua storia e sul ruolo di informazione affidabile e puntuale.

Era il 15 gennaio 1945 quando, sulle macerie di un’Italia in ginocchio per la Seconda Guerra Mondiale, un gruppo di giornalisti ed editori decise di dare vita a una nuova agenzia di stampa. L’obiettivo era fornire un servizio informativo affidabile, indipendente e al passo coi tempi, che fosse in grado di ricostruire il tessuto sociale e politico di un Paese in cerca di una nuova identità. Ottant’anni dopo, l’ ANSA continua a scrivere la cronaca in tempo reale dell’Italia e del mondo. A promuovere la nascita dell’agenzia furono rappresentanti di spicco dei principali partiti dell’epoca: Giuseppe Liverani della Democrazia Cristiana, Primo Parrini del Partito Socialista Italiano e Amerigo Terenzi del Partito Comunista Italiano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

