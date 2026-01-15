Lang nel mirino del Fulham e di un altro club inglese di metà classifica Fabrizio Romano

Il Napoli si trova al centro delle trattative di mercato invernali, con diversi giocatori nel mirino delle squadre inglesi. Lang è obiettivo di Fulham e di un altro club di metà classifica, mentre Lucca potrebbe rappresentare un elemento chiave per modificare l’attacco azzurro. Contestualmente, il club è in contatto con il Fenerbahçe per valutare un possibile trasferimento di En-Nesyri.

Il Napoli è al centro del calciomercato invernale: Lang ha diverse offerte in Premier League, Lucca potrebbe essere la chiave per rivoluzionare l’attacco, e il club è in contatto con il Fenerbahce per un possibile arrivo di En-Nesyri. Lang ha diverse offerte in Premier League. Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato, ha riportato questa notizia sul suo canale YouTube: “Per quanto riguarda Noa Lang, non c’è soltanto il Fulham: anche un altro club di metà classifica di Premier League ha contattato il Napoli per informazioni, così come alcune società turche. Già intorno a Capodanno avevamo segnalato la possibilità di una sua partenza, ma a una condizione molto chiara: il Napoli non lo considera incedibile, ma lo lascia partire solo a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il #Fenerbahce stava cercando #Nkunku, che non vuole lasciare il #Milan, mentre l' #Atalanta è ferma su #Lookman, quindi Lang torna nel mirino. Il #Napoli chiede 25 milioni per cederlo. Se Lang va via, gli azzurri dovrebbero agire sul mercato. @NicoSc x.com

Alta tensione in casa #Napoli: scoppia il caso Noa #Lang che, furioso per il cambio e preoccupato per il Mondiale, valuta l'addio tra l'interesse del #Fulham e le sirene dalla Turchia. #calcionews24 facebook