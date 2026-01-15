Lancia sanpietrini contro una coppia poi sputa in faccia agli agenti | arrestato pakistano

Un uomo pakistano è stato arrestato dopo aver lanciato sanpietrini contro una coppia e sputato in faccia agli agenti intervenuti. L’accaduto si è svolto in un contesto di tensione, con comportamenti aggressivi e minacce. La donna coinvolta si è mostrata visibilmente scossa, mentre le forze dell’ordine hanno gestito la situazione per riportare la calma.

Sanpietrini e mozziconi di sigaretta lanciati con violenza, urla, minacce. Lei in lacrime, visibilmente scossa.

Sanpietrini e insulti contro una coppia, poi calci e pugni ai poliziotti: l’uomo bloccato e portato in Questura. - facebook.com facebook

