L’analisi di Panetta Banca d’Italia sull’Università | Sotto finanziata così i giovani vanno all’estero Martedì 20 manifestazione nazionale della Flc Cgil

L’analisi di Panetta di Banca d’Italia evidenzia come l’insufficiente investimento pubblico nell’università italiana, che rappresenta meno del 4% del PIL, contribuisca alla fuga dei giovani all’estero. Con risorse per studente nettamente inferiori rispetto alla scuola superiore e sotto la media europea, questa situazione mette a rischio la qualità e la competitività del sistema universitario nazionale. Martedì 20 si terrà una manifestazione della Flc Cgil per sensibilizzare su questa criticità.

In Italia, le risorse pubbliche destinate all’istruzione sono meno del 4% del PIL, quasi un punto in meno della media dell’Unione europea e il livello più basso tra le principali economie dell’area dell’euro: la metà di questo divario è a carico della formazione Universitaria, dove la spesa pubblica per studente è significativamente inferiore a quella destinata alla scuola superiore. “Negli altri paesi, al contrario, l’investimento per studente cresce con il livello di istruzione”. Il focus del governatore Bankitalia. Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, ha avviato così la sua analisi sulle condizioni dell’università italiana durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2025-26 dell’università di Messina (a pochi giorni dall’uccisione in Iran dello studente iraniano Yasin Miurzaei, 31 anni, che frequentava proprio questo ateneo). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

