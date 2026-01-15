L’amministrazione Trump ha annunciato la sospensione temporanea dell’elaborazione delle richieste di visto d’immigrazione per 75 Paesi. Questa misura, valida a tempo indeterminato, rappresenta un cambiamento significativo nelle politiche di immigrazione statunitensi, riducendo le possibilità di ingresso legale nel paese attraverso i canali ufficiali. La decisione potrebbe avere ripercussioni sui cittadini di tali Paesi che intendono visitare o stabilirsi negli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump sospenderà a tempo indeterminato l’elaborazione dei visti d’immigrazione da 75 Paesi, limitando ulteriormente le vie legali per entrare negli Stati Uniti. Mercoledì il Dipartimento di Stato ha dichiarato che il governo vuole porre «fine all’abuso» del sistema «da parte di coloro che vorrebbero estorcere ricchezza al popolo americano», utilizzando il welfare e i sussidi pubblici. Il presidente Donald Trump ha cercato di limitare gli attraversamenti illegali e legali negli Stati Uniti da quando è di nuovo in carica. La sua amministrazione ha già sospeso l’elaborazione dei visti d’immigrazione per i cittadini provenienti da Brasile, Iran, Russia e Somalia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’amministrazione Trump sospenderà le richieste di visti da parte di 75 Paesi

Leggi anche: Usa, nuova stretta sui visti: stop alle richieste provenienti da 75 Paesi

Leggi anche: La nuova stretta di Trump: dal Brasile alla Thailandia, gli Usa bloccano le richieste di visto da 75 Paesi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il Parlamento europeo condanna dichiarazioni amministrazione Trump su Groenlandia Il 14 gennaio, ora locale, il Parlamento europeo ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime il suo sostegno al multilateralismo e all'ordine internazionale basato sulle re facebook

Come si sta muovendo l'amministrazione Trump sull'Iran x.com