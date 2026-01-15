Illva Saronno Holding amplia il proprio portafoglio con l'acquisizione di Delite, rafforzando la presenza nel settore degli ingredienti premium per gelateria e pasticceria. Questa operazione rappresenta un passo strategico volto a consolidare la posizione dell’azienda e a sostenere la crescita nel comparto dei prodotti di alta qualità dedicati ai professionisti del settore dolciario.

Illva Saronno Holding compie un nuovo passo nella propria strategia di crescita e consolidamento nel settore degli ingredienti premium per gelateria e pasticceria. La multinazionale italiana, conosciuta in tutto il mondo soprattutto grazie al celebre Disaronno e impegnata in una significativa diversificazione delle proprie attività, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Delite, storica realtà emiliana attiva nella distribuzione di semilavorati e soluzioni tecniche per il mondo del dolce. L’operazione è stata condotta tramite Disaronno Ingredients, la divisione del gruppo dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione di ingredienti ad alto valore aggiunto per gelaterie, pasticcerie e bakery. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’amaretto guarda ai dolci. Illva Saronno compra Delite

