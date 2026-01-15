L’aeroporto di Ciampino ottiene le 4 stelle Skytrax

L’aeroporto di Ciampino, gestito da Aeroporti di Roma, ha ricevuto per la prima volta il riconoscimento delle 4 stelle Skytrax. Questo premio attesta il livello di qualità dei servizi offerti e l’efficienza del personale, rappresentando un importante traguardo per la struttura. La valutazione si basa su criteri internazionali e riconosce l’impegno dell’aeroporto nel garantire un’esperienza adeguata ai passeggeri.

Ciampino, 15 gennaio 2026 – L'aeroporto "Giovan Battista Pastine" di Ciampino, gestito e sviluppato da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha ottenuto per la prima volta le 4 stelle Skytrax, uno dei più importanti riconoscimenti nel panorama mondiale per la qualità dei servizi aeroportuali e per l'attività del personale. Dopo le 5 stelle ottenute nel 2022 e confermate nell'aprile 2025 al Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, anche lo scalo di Ciampino – che nel 2025 ha superato la quota di 4 milioni di viaggiatori, in crescita del 3.3% rispetto all'anno precedente – consolida così la sua posizione nel contesto internazionale, entrando nell'élite degli aeroporti europei, nella categoria tra 2-5 milioni di passeggeri, certificati con un rating di 4 stelle.

