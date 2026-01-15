Ladro ucciso il papà difende Jonathan Rivolta | Ha fatto bene volevano entrare in casa per rubare L' ipotesi legittima difesa
Un episodio di legittima difesa si è verificato quando un ladro è stato ucciso durante un tentativo di furto in casa di Jonathan Rivolta, 33 anni, ricercatore e appassionato di arti marziali. Il padre di Rivolta sostiene che il suo gesto sia stato giustificato, sottolineando che l’uomo voleva entrare con intenti criminali. La vicenda solleva interrogativi sulla legittima difesa e sui limiti di intervento in situazioni di emergenza domestica.
Familiari e amici di Jonathan Maria Rivolta sono umanimi nel difenderlo: «Ha fatto bene». Lui, ricercatore, 33 anni, appassionato di arti marziali e laureato in Scienze della. 🔗 Leggi su Leggo.it
