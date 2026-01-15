Ladri in casa con gli anziani Scoperti si sono dileguati Automobili sospette in paese

Nella serata di Guardamiglio, una coppia di ottantenni ha vissuto momenti di paura a causa di ladri entrati in casa. Gli aggressori, scoperti, si sono rapidamente dileguati, lasciando un senso di insicurezza nel paese. Sono state segnalate anche automobili sospette nella zona, alimentando preoccupazioni sulla presenza di attività criminose. La vicenda evidenzia l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza delle abitazioni e della comunità.

GUARDAMIGLIO (Lodi) Serata di terrore per una coppia di ottantenni finita nel mirino di una banda di malviventi senza scrupoli a Guardamiglio. I ladri sono riusciti a penetrare nell'abitazione dei due anziani in via Madre Teresa di Calcutta mentre questi si trovavano in casa, mettendo a segno un furto tanto rapido quanto audace. Secondo le prime ricostruzioni i banditi – almeno due persone – hanno forzato una finestra per ricavarsi un varco ed entrare nell'appartamento. Una volta all'interno, nonostante la consapevolezza che i proprietari fossero presenti in un'altra stanza, hanno iniziato a rovistare freneticamente in cassetti e armadi.

