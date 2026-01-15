Ladri in azione a Perugia raffica di furti a Balanzano e al mercato di Ponte San Giovanni

Recenti episodi di furto hanno interessato le zone di Balanzano e del mercato di Ponte San Giovanni a Perugia. La comunità locale ha segnalato un aumento di attività illecite, generando preoccupazione tra i residenti. Le autorità sono al lavoro per accertare i fatti e garantire la sicurezza. Questi eventi evidenziano l’importanza di rafforzare i sistemi di sorveglianza e di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana.

La notte scorsa, invece, i ladri sono stati allontanati da un cane da guardia che ha abbaiato appena ha percepito che qualcuno stava tentando di accedere devo dire grazie alla mia Neve e alla sicurezza che abbiamo messo perché c'era qualcuno che stava per entrare in giardino, intorno alle ore 2.20. Furti a raffica anche al mercato settimanale di Ponte San Giovanni dopo nel giro di pochi minuti sono sparite diverse borse alle clienti delle bancarelle. Una signora aveva appoggiato la borsa sul bancone per prendere in mano un capo di abbigliamento e quando l'ha posato la borsa non c'era più.

