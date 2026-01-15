Ladri al camposanto | razziato il rame da otto cappelle
Recenti episodi di furto hanno interessato il cimitero di Montegrotto Terme, dove alcuni cittadini hanno segnalato il furto di rame dalle coperture di otto cappelle funerarie. Questo fenomeno evidenzia come anche i luoghi di culto e memoria possano diventare bersaglio di attività illecite, causando disagio e preoccupazione tra le famiglie coinvolte. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire ulteriori incidenti di questo tipo.
I ladri non risparmiano neppure i luoghi sacri. Un paio di cittadini di Montegrotto Terme hanno denunciato alla Polizia Locale e ai carabinieri il furto del rame della copertura della propria cappella funeraria di famiglia. I successivi controlli effettuati dall'addetto di Etra che segue il. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
