L'addio a Nannicini segna la fine di un percorso politico incentrato sul rapporto con le persone. Il figlio Tommaso ricorda come per il padre la politica fosse un mezzo per creare legami autentici e instaurare connessioni significative. Un approccio che ha caratterizzato la sua attività, sottolineando l’importanza del rapporto umano nel servizio pubblico e nella rappresentanza.

"La politica, per mio padre, era un modo per stabilire legami ed entrare in connessione con le persone". Tommaso Nannicini ha raccontato così l’impegno che ha caratterizzato la vita di suo padre Rolando durante i funerali dell’ex sindaco di Montevarchi e deputato della Repubblica che si sono tenuti ieri pomeriggio in una Collegiata di Montevarchi gremita di parenti, amici, compagni di partito e semplici cittadini. "Da lui ho imparato che la politica è prendersi cura degli alberi mentre pensi a come rifare il disegno della foresta. Con Rolando era facile litigare, ma c’era qualcosa da imparare anche da questi scontri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’addio a Nannicini. Il figlio Tommaso: "Politica come legame"

Leggi anche: Addio a Rolando Nannicini, protagonista della politica valdarnese

Leggi anche: Addio a Rolando Nannicini. Con lui se ne va un pezzo di storia della politica valdarnese

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L’addio a Nannicini. Il figlio Tommaso: "Politica come legame" - In Collegiata tanta gente e commozione per l’ex sindaco e parlamentare "Mio padre, da amministratore, amava stabilire contatti con le persone" . lanazione.it