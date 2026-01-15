L’aborto è un delitto | per questo la mia campana suonerà sempre

Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia, ribadisce la propria posizione sull’aborto, definendolo un delitto e mantenendo la sua campagna in memoria dei bambini non nati. Risponde alla Cgil, che ha criticato l’iniziativa come atto violento, sottolineando l’importanza di affrontare temi come la tutela dei palestinesi e delle donne vittime, rifiutando il benaltrismo e mantenendo la coerenza con le proprie convinzioni.

Il vescovo di Ventimiglia Monsignor Antonio Suetta replica alla Cgil, che considera un «atto violento» la sua campagna in memoria dei bimbi mai nati: «Occuparmi di palestinesi o della donna uccisa dall’Ice? Non condivido il benaltrismo». Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia e San Remo, ha un certo gusto per la scorrettezza politica. Anche per questo ha apprezzato l’ultimo film di Checco Zalone. «Mi è piaciuto, sì», sorride. «Nella leggerezza del personaggio e dello stile, certo, però mi è piaciuto e mi ha fatto ridere. Io credo che si debba essere politicamente scorretti, altrimenti si vende il cervello e anche la dignità». 🔗 Leggi su Laverita.info

DESIDERIO DI BATTESIMO DEI BAMBINI NON NATI Quante persone nel mondo come noi soffrono per il grande delitto dell’aborto! Ancora più grande però, è l’offesa che viene fatta a Dio, Creatore e Datore di vita: l’Amore del Signore manifesta la sua bontà - facebook.com facebook