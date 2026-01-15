La voce può cambiare la prima impressione di una persona | la scoperta dell' università Bicocca

La prima impressione di una persona può essere influenzata da pochi dettagli, come una parola o il tono della voce. Questi elementi contribuiscono a plasmare la nostra percezione e a riscrivere la nostra rappresentazione mentale di qualcuno. Alla Bicocca, crediamo che conoscere meglio le sfumature della comunicazione possa aprire nuove prospettive e favorire una comprensione più autentica e approfondita.

Basta una parola o addirittura il tono della voce a far cambiare idea su una persona. O meglio a riscrivere la nostra rappresentazione mentale di una persona. A dimostrarlo è una ricerca dell'Università di Milano-Bicocca, a cura di Matteo Masi e Marco Brambilla del dipartimento di Psicologia, che rivela come sia sufficiente ascoltare poche parole della voce di una persona per cambiare l'immagine del volto che conserviamo nella nostra mente, cioè la sua rappresentazione mentale. Lo studio è stato appena pubblicato su Social Psychological and Personality Science. Usando una tecnica chiamata reverse correlation, i ricercatori hanno visualizzato le rappresentazioni mentali dei volti prima e dopo l'ascolto di una voce positiva o negativa.

