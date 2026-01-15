La notizia del ritiro di Simon Yates, annunciato a pochi giorni dal Tour Down Under 2026, ha sorpreso la squadra Visma-Lease a Bike, complicando i loro piani per l’inizio della stagione. Mentre l’attesa cresce, il team si trova a dover riconsiderare le strategie in vista della prima gara del calendario Uci, in programma dal 20 al 25 gennaio. Restano ancora molte incognite sulla partecipazione e sulle scelte future.

Roma, 15 gennaio 2026 - A ormai quasi una settimana dall'annuncio ufficiale e a pochi giorni dalla prima gara del calendario Uci, il Tour Down Under 2026 (in programma dal 20 al 25 gennaio ), il ritiro di Simon Yates fa ancora parlare tutti, con la stessa Visma-Lease a Bike che non nasconde di essere stata presa in contropiede dal vincitore del Giro d'Italia 2025. Simon Yates e il suo ritiro: i retroscena e le parole della Visma-Lease a Bike. In realtà, nel suo silenzio fatto calare subito dopo il post sul proprio profilo Instagram che annunciava la fine della carriera con effetto immediato, lo stesso Yates a quanto pare si sta rendendo protagonista di comportamenti particolari, come bloccare tramite il proprio account X gran parte dei giornalisti e degli influencer legati al mondo del ciclismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Visma-Lease a Bike sul ritiro di Yates: "Notizia inattesa che complica i nostri piani"

