Tempo di lettura: < 1 minuto La UIL di Napoli e Campania aderisce all’iniziativa promossa da Antinoo Arcigay Napoli a sostegno delle donne, dei giovani e del popolo iraniano, che si terrà domenica, 18 gennaio, alle ore 11, in Piazza dei Martiri, a Napoli. “Non si può restare in silenzio, non si può restare indifferenti di fronte al massacro che si sta perpetrando in Iran contro la popolazione da parte di un regime tirannico e brutale. Giovani, giovanissimi, donne e cittadini innocenti stanno pagando con la vita la libertà e la richiesta di condizioni di vita migliori, più dignitose, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei diritti civili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Uil Campania in piazza per il popolo iraniano: iniziativa di Antinoo Arcigay

