La trappola del Constel | L' unica uscita era una scala ripida e larga 1,3 metri Sparite le carte della ristrutturazione

Durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, un incendio al bar Le Constellation ha causato la morte di 40 persone, tra cui minorenni. La situazione si è aggravata quando si è presentata una trappola: un'uscita limitata da una scala ripida e larga 1,3 metri, complicando la fuga. Le carte della ristrutturazione sono scomparse, evidenziando problemi di sicurezza e gestione dell'emergenza in quel locale.

Era diventata una vera e propria trappola il bar Le Constellation, dove in un incendio sono morte 40 persone, tra cui diversi ragazzini minorenni, nella notte di Capodanno a Crans-Montana. Secondo. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La trappola del Constel: «L'unica uscita era una scala ripida e larga 1,3 metri». Sparite le carte della ristrutturazione Leggi anche: Strage nel bar di Crans-Montana . Sparite le carte della ristrutturazione Leggi anche: Dentro l'incubo del bar di Crans-Montana: l'unica via d'uscita era una scala angusta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Strage Crans-Montana, «la porta di sicurezza era nascosta e chiusa a chiave». E i titolari volevano ampliare il bar. La trappola del Constel: «L'unica uscita era una scala ripida e larga 1,3 metri». Sparite le carte della ristrutturazione - Era diventata una vera e propria trappola il bar Le Constellation, dove in un incendio sono morte 40 persone, tra cui diversi ragazzini minorenni, nella notte di Capodanno a Crans- leggo.it

Dentro l'incubo del bar di Crans-Montana: l'unica via d'uscita era una scala angusta - Il racconto: "Sicuramente prima era un bunker antiatomico adibito a bar, non c’erano finestre, non c’erano vie di fuga. msn.com

Strage in Svizzera, tutti i dubbi su Le Constellation: i pannelli fonoassorbenti, l'unica uscita di sicurezza, la capienza. «Per ora nessun indagato» - Nessuna ipotesi di reato e nessun indagato per l'incendio al disco bar Constellation di Crans- msn.com

Si è tenuta stamane a Sion l'udienza di convalida per il proprietario del Constellation. Mentre i pm di Roma preparano la rogatoria, i verbali dei superstiti svelano l'orrore della trappola nel sotterraneo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.