La tragedia di Crans – Montana

Da ilnotiziario.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nel 2026, ha causato la perdita di almeno dieci vite e numerosi feriti. Questa grave incidente ha scosso la comunità locale e attirato l’attenzione sui rischi e le conseguenze di eventi imprevedibili. Di seguito, i dettagli e le informazioni disponibili sulla vicenda, ancora in fase di aggiornamento.

Il 2026 purtroppo non è cominciato per nulla bene. Io ho la cattiva abitudine di svegliarmi sempre presto anche se alla sera faccio tardi, così l’1 mattina verso le 7 stavo facendo colazione guardando Sky Tg24 quando è arrivata la notizia di una tragedia accaduta in Svizzera: si parlava di almeno 10 morti e 40 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

la tragedia di crans 8211 montana

© Ilnotiziario.net - La tragedia di Crans – Montana

Leggi anche: Crans-Montana, la notte di Capodanno si trasforma in tragedia

Leggi anche: Crans-Montana, filmare la tragedia: i perché di un comportamento anomalo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

A Crans - Montana in Svizzera lavora anche Antonino, titolare del “Rifugio dei Peccatori” di Praiano; Crans – Montana il dramma di chi è sopravvissuto | Mio cugino non si alza più dal letto si sente in colpa ed è tormentato da quello che ha visto; Tragedia Crans Montana il cordoglio della Juve per le vittime | il post pubblicato sui social – FOTO; Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini il fratellino | Continuerò a giocare a golf con te.

tragedia crans 8211 montanaLa tragedia di Crans-Montana può accadere anche qui: chi di noi non conosce un locale che non rispetta le regole? - Locale sovraffollato, uscite di sicurezza chiuse, controlli insufficienti: quanti locali italiani sono a rischio come quello di Crans Montana? ilfattoquotidiano.it

tragedia crans 8211 montana“Tutti volevano uscire dalla stessa porta. Il personale è fuggito e non c’era un estintore”. Parlano i sopravvissuti di Crans-Montana - Le nuove testimonianze dei sopravvissuti rivelano dettagli sconcertanti sulla tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il bunker e la terrazza panoramica riscaldata - Montana – "Benvenuti al Constellation, un luogo unico dove il comfort incontra la convivialità”. quotidiano.net

La tragedia di Crans-Montana - Agorà 05/01/2026

Video La tragedia di Crans-Montana - Agorà 05/01/2026

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.