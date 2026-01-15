La tragedia di Crans – Montana

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nel 2026, ha causato la perdita di almeno dieci vite e numerosi feriti. Questa grave incidente ha scosso la comunità locale e attirato l’attenzione sui rischi e le conseguenze di eventi imprevedibili. Di seguito, i dettagli e le informazioni disponibili sulla vicenda, ancora in fase di aggiornamento.

Il 2026 purtroppo non è cominciato per nulla bene. Io ho la cattiva abitudine di svegliarmi sempre presto anche se alla sera faccio tardi, così l’1 mattina verso le 7 stavo facendo colazione guardando Sky Tg24 quando è arrivata la notizia di una tragedia accaduta in Svizzera: si parlava di almeno 10 morti e 40 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - La tragedia di Crans – Montana Leggi anche: Crans-Montana, la notte di Capodanno si trasforma in tragedia Leggi anche: Crans-Montana, filmare la tragedia: i perché di un comportamento anomalo Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. A Crans - Montana in Svizzera lavora anche Antonino, titolare del “Rifugio dei Peccatori” di Praiano; Crans – Montana il dramma di chi è sopravvissuto | Mio cugino non si alza più dal letto si sente in colpa ed è tormentato da quello che ha visto; Tragedia Crans Montana il cordoglio della Juve per le vittime | il post pubblicato sui social – FOTO; Crans Montana – Un muro di rose bianche per Emanuele Galeppini il fratellino | Continuerò a giocare a golf con te. La tragedia di Crans-Montana può accadere anche qui: chi di noi non conosce un locale che non rispetta le regole? - Locale sovraffollato, uscite di sicurezza chiuse, controlli insufficienti: quanti locali italiani sono a rischio come quello di Crans Montana? ilfattoquotidiano.it

“Tutti volevano uscire dalla stessa porta. Il personale è fuggito e non c’era un estintore”. Parlano i sopravvissuti di Crans-Montana - Le nuove testimonianze dei sopravvissuti rivelano dettagli sconcertanti sulla tragedia di Capodanno che ha causato 40 vittime ... ilfattoquotidiano.it

Le Constellation, cos’è e dov’è il locale della tragedia a Crans-Montana: il bar segreto, il bunker e la terrazza panoramica riscaldata - Montana – "Benvenuti al Constellation, un luogo unico dove il comfort incontra la convivialità”. quotidiano.net

La tragedia di Crans-Montana - Agorà 05/01/2026

#ignotox Tragedia Crans-Montana: in discussione la procuratrice che indaga sui proprietari del locale facebook

Tragedia Crans- #Montana, tra i feriti il calciatore del #Pescara Primavera Eliot Thelen Eliot Thelen, lussemburghese classe 2007, era presente nel bar “Le Constellation” al momento della tragedia. Il calciatore della Primavera del Pescara ha riportato lievi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.