La Toscana resta leader per l' agriturismo oltre 5.800 le strutture

La Toscana si conferma la regione con il maggior numero di strutture di agriturismo in Italia, con 5.874 aziende agricole. Un dato che sottolinea l’importanza di questo settore per l’economia locale, evidenziando anche una presenza significativa di imprese guidate da donne e giovani under 40. Questi numeri riflettono l’evoluzione e la vitalità dell’agriturismo toscano, punto di riferimento nel panorama nazionale.

Firenze, 15 gennaio 2026 - La Toscana resta leader a livello nazionale dell'agriturismo, con 5.874 strutture in tutto il territorio regionale, di queste il 42% è a conduzione femminile, ed il 20% condotto da under 40. Un agriturismo su quattro (25%), inoltre, fattura annualmente oltre 200mila euro, vanno meglio le aziende che riescono ad offrire più servizi e multifunzionalità. Ma serve una maggiore semplificazione a livello normativo e meno burocrazia. E' in sintesi quanto è emerso nell'incontro transfrontaliero organizzato nell'ambito del progetto Inn-Pratica - Comunità di pratica transfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la transizione ecologica e digitale (programma Interreg marittimo-It Fr-Maritime), dagli agricoltori Cia che si è svolto oggi a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

