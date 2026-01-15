La tormentata storia della Madonna dei monzesi

La storia della Madonna dei Monzesi è ricca di eventi e di fede. Oggi, molti si rivolgono a lei in preghiera, riconoscendo la sua importanza spirituale. Tuttavia, pochi conoscono le vicende che hanno rischiato di compromettere la sua salvezza, che si sono risolte per un caso fortuito o, secondo alcuni, per un miracolo. Un percorso che testimonia il legame profondo tra la comunità e questa venerata figura.

Oggi sono in tantissimi a pregarla. Ma molti non sanno che è salva solo per un puro caso, o forse, per chi crede, per un miracolo. Si parla dell'immagine della Madonna delle Grazie, posta sull'altare maggiore della chiesa del santuario monzese (e custodita dai frati minori), in uno dei luoghi più antichi e amati della città. Era infatti il 1810, e con l'Editto di soppressione Napoleone Bonaparte confiscava tutte le chiese e i conventi dei religiosi. Secondo quanto raccontano le cronache di allora nella giornata di venerdì 11 maggio si presentavano all'allora padre guardiano alcuni ufficiali del demanio per dirgli che da quel momento "il padrone del convento e della chiesa era lo Stato".

