La telecamera dei record | 24 ore dopo l' installazione pizzica due persone che abbandonano i rifiuti

Dopo l’installazione di una telecamera di sorveglianza, le immagini catturano due persone che abbandonano rifiuti in modo illecito, evidenziando l’efficacia del sistema nel monitoraggio e nella prevenzione di comportamenti scorretti. In meno di 24 ore, l’occhio elettronico si rivela uno strumento utile per garantire il rispetto delle norme ambientali e promuovere una gestione più responsabile dei rifiuti.

Viene installata la telecamera di videosorveglianza e nell'arco di 24 ore l'occhio del "grande fratello" immortala due persone che abbandonano i rifiuti.Pizzicati due trasgressori in 24 oreUn debutto con il botto quello della nuova telecamera comunale di Barlassina installata nei giorni scorsi in.

