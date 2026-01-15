La tecnica per i furti in casa | foto alla serratura per capire come aprirla Banda presa a Salerno

A Salerno, la Polizia ha arrestato quattro cittadini georgiani, sospettati di aver studiato serrature per commettere furti in abitazione senza effrazione, utilizzando una chiave universale. La tecnica consisteva nel scattare foto delle serrature per capire come aprirle. Questa strategia ha permesso loro di entrare nelle case senza lasciare tracce evidenti, evidenziando l’importanza di controllare e migliorare i sistemi di sicurezza domestica.

La Polizia ha bloccato quattro georgiani a Salerno: sono accusati di almeno tre furti in abitazione, studiavano le serrature per poi aprirle, senza effrazione, con una chiave universale.

Furti in appartamento con la "tecnica della colla", come funziona il nuovo trucco dei ladri: discreto e pericoloso - Negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni di furti messi a segno con la cosiddetta «tecnica della colla», un sistema che permette ai ladri di stabilire con precisione se un’abitazione ... leggo.it

Furti in casa, le tecniche dei ladri per individuare appartamenti vuoti ora anche online: ecco i metodi più utilizzati - Un filo di silicone trasparente, un piccolo segno di pennarello vicino al campanello, un foglietto di carta piegato lasciato tra la porta e il telaio, qualche goccia di colla vinilica sulla serratura. ilmattino.it

Nelle indagini ricostruiti 150 eventi delittuosi in quattro mesi, anche ad Avellino. Nello specifico 40 furti in abitazione consumati, 3 furti tentati, 92 tentativi incompiuti, 8 ricettazioni, 3 truffe commesse con la c.d. tecnica dello specchietto - facebook.com facebook

