A 60 anni, Stephanie di Monaco sorprende con una nuova mise capelli ispirata alla tendenza del momento. La sua scelta riflette un approccio autentico e senza pretese, confermando come la moda possa essere un’espressione di personalità anche in età avanzata. La sua decisione di adottare uno stile più audace dimostra come il cambiamento possa essere una forma di libertà e originalità, anche per le figure pubbliche più eleganti.

Menomale che c'è Stephanie di Monaco! L' effetto della bellezza glitch – tendenza cardine del 2026 – sembra interessare al 100 per cento la principessa sessantenne. Lei che è sempre stata controcorrente, mostra al mondo che la sua anima ribelle e anticonformista non è sopita dopo aver compiuto 60 anni. E così, a quasi 61 anni (che compierà il 1 febbraio), Stephanie si lancia nell'ennesima scelta che fa discutere: i capelli punk. Lei, che non ha mai smesso di essere la ragazza ventenne e molto ribelle degli Anni 80 (come potete vedere dalle foto nella gallery sotto), ci sorprende con un colore molto improbabile di capelli al Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo.

© Amica.it - La svolta punk dei capelli di Stephanie di Monaco a 60 anni

