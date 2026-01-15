La supercazzola prematurata non passa mai di moda | cosa succede in Sicilia

La situazione politica in Sicilia continua a essere al centro dell’attenzione, riflettendo le sfide e le tensioni della regione. Tra scenari incerti e dinamiche in evoluzione, emerge un quadro complesso che richiede analisi e comprensione approfondita. Questo articolo esplora le ultime vicende, offrendo uno sguardo chiaro e obiettivo su un contesto sempre più rilevante nel panorama italiano.

Tapioca è viva e lotta insieme a noi. Stiamo parlando non del compianto Ugo Tognazzi di Amici miei di Monicelli, maestro del divertimento arguto degli italiani degli anni '70, ma del ridicolo di questa fine corsa della politica in Sicilia. L'autore della farsa su cui l'assemblea regionale siciliana ha stanziato un milione di euro è la Jena Ismaele La Vardera, solo che non ci sono in Ars, acronimo di Assemblea regionale siciliana, dei gattopardi riecheggianti il Don Fabrizio di Tomasi di Lampedusa, ma dei gatti di strada che razzolano nelle ciotole della politica regionale, senza cultura istituzionale e senza morale politica.

