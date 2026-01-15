La sua auto ha la targa clonata | così due truffatori hanno ingannato un’anziana a Ostia

Due truffatori hanno ingannato un’anziana a Ostia, clonando la targa della sua auto per fingersi finanzieri. Con questa tecnica, sono riusciti a convincerla e a sottrarle oro e gioielli dalla casa. La vicenda evidenzia l’importanza di prestare attenzione a eventuali segnali di truffa e di verificare sempre l’identità di chi si presenta come rappresentante delle forze dell’ordine.

Truffata con la tecnica della targa clonata da due finti finanzieri. Un'anziana di Ostia, dalla cui casa due malviventi avevano fatto sparire oro e gioielli. Di ritorno a Napoli dopo aver raggirato la donna sul litorale romano la loro fuga è stata interrotta dagli agenti della polizia stradale di Frosinone. I due uomini sono stati fermati per un controllo mentre viaggiavano a bordo di una Fiat 500X. Agli occhi degli agenti, il nervosismo palesato dagli occupanti – unito a un rapido controllo in banca dati che ha fatto emergere numerosi precedenti penali a loro carico – è stato il segnale che qualcosa non andava. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Truffe, nuovo copione: "Rapina fatta con auto che ha la targa clonata". Raffica di segnalazioni Leggi anche: L'anziana raggirata e la fuga in auto, chi sono i due baby truffatori di Vasanello La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Targa clonata: sventata la truffa; Minneapolis, il video della bodycam dell'agente che spara a Renee Good; Poliziotta sventa la truffa a un 93enne. I trasfertisti, l'auto sospetta e la finta perquisizione: arrestati con la refurtiva addosso; Monza, le rubano l'auto e la ritrovano a 40 chilometri di distanza. Asciugamano sulla targa per passare in ZTL: denunciato - Automobilista nascondeva la targa con un asciugamano per entrare impunemente in ZTL: trucco scoperto e denuncia immediata ... auto.everyeye.it

