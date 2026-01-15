La storica pasticceria Gattullo vende a Vincenzo Dascanio

La storica pasticceria Gattullo di Porta Lodovica, a Milano, ha annunciato un cambio di proprietà dopo 65 anni di attività. La nota realtà milanese passa ora sotto la gestione del gruppo di Vincenzo Dascanio, segnando un nuovo capitolo nella sua storia. Questa trasformazione rappresenta un passo importante per l’evoluzione di una delle pasticcerie più riconoscibili della città.

Un cambio epocale per una delle pasticcerie punto di riferimento di Milano. Gattullo ha annunciato il cambio di proprietà: dopo 65 anni la storica realtà di Porta Lodovica passa nelle mani del gruppo di Vicenzo Dascanio. Ad annunciarlo la stessa pasticceria con un lungo messaggio affidato ai social. Milano, la pasticceria Gattullo passa di mano dopo 65 anni. «Cochi e Renato entravano con le pinne, Bruno Pizzul cucinava gli spaghetti per Jannacci».

