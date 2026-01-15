La Spezia il giallo dei droni sospetti sui siti militari

A La Spezia sono in corso approfondimenti riguardo a droni sospetti avvistati nei pressi di siti militari. La Prefettura ha convocato un vertice per valutare la situazione e definire eventuali misure di sicurezza. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità, che stanno verificando la provenienza e le intenzioni dei droni, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza della zona.

