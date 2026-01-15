La sparata di Nordio contro il diabolico trojan | Vergogna usarlo per indagare anche su modestissime mazzette

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha espresso forte disappunto riguardo all’uso del trojan per indagini su minime tangenti, definendolo una “vergogna”. Durante la presentazione del suo nuovo libro alla Camera dei Deputati, Nordio ha annunciato che si sta lavorando per ridurre o eliminare questa pratica, considerata ingiusta e sproporzionata. La questione evidenzia l’impegno del governo nel rivedere le modalità di indagine digitale.

"Stiamo già lavorando per ridurre se non proprio eliminare questa vergogna". Durante la presentazione del suo ultimo libro alla Camera dei Deputati, il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde ad una domanda della giornalista Gaia Tortora che cita proprio un passaggio del libro del Guardasigilli. "Quando un Pubblico Ministero ravvisa l'ipotesi di una modestissima mazzetta può chiedere l'utilizzo" del trojan, definito "questo meccanismo diabolico. Dopo il referendum vedremo di rimediare anche a questa inciviltà". Questa la risposta del Ministro. "Abbiamo già la possibilità di intervenire perché già siamo molto avanti nella riforma, naturalmente questo dipenderà tutto dall'esito del referendum ". Alle 13.40 di oggi, 15 gennaio, le firme per il referendum sulla legge Nordio sono 504.444. Abbiamo superato le 500mila necessarie per chiedere il referendum. Continuiamo comunque a firmare fino al 30 gennaio!

