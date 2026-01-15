La separazione taciuta dal marito e quegli ultimi strani Whatsapp di Federica Chi ad Anguillara ha visto qualcosa parli

La scomparsa di Federica Torzullo, 41 anni, avvenuta il 9 gennaio ad Anguillara Sabazia, ha suscitato preoccupazione nella comunità. La famiglia invita chiunque abbia informazioni a collaborare, sottolineando l’importanza di ogni dettaglio. Le ultime comunicazioni di Federica, tra cui strani messaggi su WhatsApp, hanno alimentato dubbi e interrogativi sulla sua sparizione. Un appello alla collaborazione per chiarire quanto accaduto e trovare Federica al più presto.

Roma, 14 gennaio 2026 – “Se qualcuno ha visto qualcosa, parli”. L’appello arriva dalla famiglia di Federica Torzullo, la mamma di 41 anni, scomparsa il 9 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il presentimento che sia accaduto il peggio cresce a casa di Stefano e Roberta, genitori di Federica, dopo che la procura ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio il marito della figlia, Claudio Carlomagno. Le telecamere di sorveglianza la immortalano alle 23 dell’8 gennaio mentre rientra in casa. Da lì, stando sempre ai filmati, la 41enne non sarebbe mai uscita, non almeno sulle proprie gambe, o con la propria macchina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La separazione taciuta dal marito e quegli ultimi (strani) Whatsapp di Federica. “Chi ad Anguillara ha visto qualcosa parli” Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, il marito Claudio Carlomagno indagato per omicidio: le telecamere, la separazione imminente, cosa sappiamo Leggi anche: Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara, la notizia sul marito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La separazione taciuta dal marito e quegli ultimi (strani) Whatsapp di Federica. “Chi ad Anguillara ha visto qualcosa parli” - L’appello dei genitori alla comunità: “Nostra figlia non si sarebbe mai allontanata” ... quotidiano.net

