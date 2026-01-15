La scomparsa poi il peggiore dei finali | Annabella Martinelli trovata morta impiccata sui Colli Euganei

Il 15 gennaio 2026, sulle colline dei Colli Euganei, è stata trovata senza vita Annabella Martinelli, la studentessa di 22 anni scomparsa da Padova il 6 gennaio. La giovane è stata rinvenuta impiccata in un casolare, ponendo fine alle ricerche e aprendo un doloroso interrogativo sulle circostanze della sua scomparsa.

Le ricerche di Annabella Martinelli si sono concluse nel peggiore dei modi giovedì 15 gennaio 2026. La studentessa di 22 anni, scomparsa la sera del 6 gennaio da Padova, è stata trovata senza vita in un casolare sui Colli Euganei, nella zona di Teolo. Il suo corpo era impiccato a un albero, a breve distanza dal punto in cui giorni prima era stata recuperata la sua bicicletta viola. Tutto è iniziato il 6 gennaio, nel tardo pomeriggio. Annabella si è allontanata dalla casa dove viveva con i genitori, in zona Ospedali a Padova, verso le 20. Da lì ha percorso circa 30 chilometri in bicicletta, attraversando Selvazzano Dentro fino ad arrivare ai piedi dei Colli Euganei. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La scomparsa, poi il peggiore dei finali: Annabella Martinelli trovata morta, impiccata, sui Colli Euganei Leggi anche: Padova, Annabella Martinelli trovata morta impiccata a un albero nel bosco sui Colli Euganei, era scomparsa dal 6 gennaio Leggi anche: Annabella Martinelli trovata morta sui colli Euganei: si è impiccata vicino al punto dove aveva lasciato la bici Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Annabella Martinelli trovata morta: il corpo della 22enne scomparsa da nove giorni era sui Colli Euganei - La 22enne, allontanatasi dalla sua abitazione di Padova la sera del 6 gennaio, è stata ... ilgazzettino.it

Annabella Martinelli, ritrovata morta la ragazza scomparsa a Padova da 9 giorni - Il corpo della 22enne era in una zona dei Colli Euganei non lontano da dove era stata rintracciata la sua bici ... ilfattoquotidiano.it

Annabella Martinelli, chi era la 22enne trovata impiccata sui colli Euganei: il viaggio in bici, la scomparsa e la morte - Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova scomparsa da casa il 6 gennaio scorso. msn.com

