La Ruota della Fortuna Gerry coglie Samira impreparata | Chiama la mamma

Gerry Scotti torna a condurre “La Ruota della Fortuna”, un appuntamento consolidato nel palinsesto Mediaset. In questa nuova puntata, Gerry coinvolge i concorrenti con professionalità e semplicità, offrendo un momento di intrattenimento sobrio e di qualità. La trasmissione si conferma come un classico della televisione italiana, apprezzato per la sua affidabilità e per l’atmosfera tranquilla, che permette agli spettatori di seguire con piacere.

Gerry Scotti torna ad animare la serata targata Mediaset con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, confermandosi ormai uno dei volti più solidi e riconoscibili del palinsesto. Al suo fianco c’è, come sempre, Samira Lui, con cui il conduttore ha trovato una sintonia sempre più naturale: battute, tempi comici e complicità sono diventati parte integrante del gioco tanto quanto tabelloni e lettere da girare. Anche nella serata di giovedì 15 gennaio, risate e battutine non sono mancate. Questa volta, però, il filo conduttore è stato doppio: musica e identità regionali, trasformate subito in terreno fertile per scherzi e momenti leggeri che hanno dato il via alla puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry coglie Samira impreparata: “Chiama la mamma” Leggi anche: Gerry Scotti e La ruota della fortuna nel caos: c’entra Samira Lui Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira prima dell’Epifania, poi si commuove; Luca Bartolini sbanca alla Ruota della Fortuna: i 130mila euro vinti, il calcio, l’Aurora Treia e l’azienda di famiglia; Sanremo 2026, la friulana Samira Lui smentisce: “Non sarò all’Ariston”. La Ruota della Fortuna, Gerry coglie Samira impreparata: “Chiama la mamma” - La band attacca, Gerry Scotti entra in studio e, come spesso accade, bastano pochi secondi perché tra ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il metodo "alcolico" anti singhiozzo. Samira Lui: "A me fa effetto opposto" - La sintonia che unisce Gerry Scotti e Samira Lui è sempre più forte ed è evidente anche nella puntata di giovedì 15 gennaio 2026 de La Ruota della Fortuna ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira prima dell’Epifania, poi si commuove - Gerry Scotti e Samira Lui conducono un’altra puntata festiva de “La Ruota della Fortuna”: una partita che culmina con la commozione in studio ... dilei.it

Il siparietto al tabellone de "La ruota della fortuna": guarda il video - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.