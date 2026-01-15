La Ruota dei Campioni Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi

Venerdì 16 gennaio alle 20.40, torna La Ruota dei Campioni, condotta da Gerry Scotti. L’evento vedrà come ospite speciale Gianni Morandi, figura iconica della musica italiana. La trasmissione offre un’occasione per seguire momenti di intrattenimento e cultura, presentando un’interazione tra il conduttore e il celebre cantante. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di musica e intrattenimento televisivo.

Venerdì 16 gennaio alle 20.40 torna La Ruota dei Campioni, condotta, come sempre, da Gerry Scotti, con un ospite d’eccezione che non ha bisogno di presentazioni, Gianni Morandi. Un appuntamento che celebra i volti e le storie che hanno segnato l’attuale stagione de La Ruota della Fortuna, rilanciandone lo spirito con una formula più serrata e un respiro da grande evento, proprio come sta succedendo con Chi vuol essere milionario. La Ruota dei Campioni, come si svolge la serata. La serata si sviluppa come un vero torneo, costruito attorno ai protagonisti che hanno raggiunto i montepremi più consistenti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi Leggi anche: La Ruota dei campioni: stasera Gerry Scotti fa il bis Leggi anche: UFFICIALE! LA RUOTA DEI CAMPIONI FA IL BIS SU CANALE 5: IL PROMO CON GERRY SCOTTI Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Ruota dei Campioni torna venerdì 9 gennaio su Canale 5; La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti incorona Samira Lui (che sfiora il disastro), Dario disobbedisce e trionfa; Il colpo di scena di Riccardo, il concorrente più vincente della Ruota della Fortuna. Gerry Scotti incredulo; La Ruota dei Campioni: stasera su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui. La Ruota dei Campioni, Gerry Scotti fa il colpaccio con Gianni Morandi - Un ospite speciale per “La Ruota dei Campioni” di Gerry Scotti che torna in prima serata su Canale5 con una nuova puntata da non perdere ... dilei.it

La Ruota dei Campioni, le anticipazioni di venerdì 16 gennaio: Gianni Morandi ospite di Gerry Scotti - 40, Gerry Scotti torna con un nuovo imperdibile appuntamento de “La Ruota dei Campioni”, il torneo in cui si sfidano i campioni che hanno vinto ... msn.com

Gianni Morandi a La Ruota dei Campioni - Gianni Morandi è l'ospite del secondo appuntamento de La Ruota dei Campioni, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 16 gennaio 2026 ... davidemaggio.it

La Ruota dei Campioni - Venerdì 9 gennaio, in prima serata su Canale 5

La "Ruota dei Campioni" venerdì sera non ha girato per il 32enne di Recanati Riccardo Piancatelli, il campione record della... facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.