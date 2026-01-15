La riforma proposta non altera l'autonomia dei magistrati né mette in discussione la loro indipendenza. L'idea che un giudice possa essere intimidito dal pubblico ministero non trova basi concrete, ed è una supposizione priva di fondamento. Il testo in consultazione mira a rafforzare le garanzie e la trasparenza del sistema giudiziario, senza distorcere i processi o compromettere la separazione dei ruoli.

Sostenere che un giudice separato dal pm possa essere «intimidito» è una congettura. Il testo sottoposto a referendum conferma autonomia e indipendenza dei magistrati. Chi paventa inesistenti rischi per lo Stato contrasta un iter che scioglie nodi fondamentali. Tra poco più di due mesi saremo chiamati a esprimerci sulla riforma di alcune norme della Costituzione sull’ordinamento della magistratura, non a manifestare fiducia o dissenso rispetto a una parte politica. Sarà, dunque, necessario prescindere dalle considerazioni che caratterizzano le scelte elettorali e valutare il merito delle norme, per ciò che stabiliscono, senza far dire loro ciò che non dicono. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La riforma distorce i processi? Una fantasia

Leggi anche: Referendum, Silvia Albano: “Riforma non migliorerà la giustizia, non renderà i processi più veloci”

Leggi anche: Se la riforma dimentica la durata dei processi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

RIFORMA DEI REATI CONTRO GLI ANIMALI PER AUMENTARE LE PENE A CHI MALTRATTA GLI ANIMALI. Avete ancora pochi giorni per proporre le vostre integrazioni e modifiche alla proposta di legge del MoVimento 5 Stelle che verrà depositata a breve i facebook