Ieri sera si è disputato il recupero del 18esimo turno del girone B di Promozione tra La Riese e la Viceregina, rinviato in precedenza a causa delle abbondanti nevicate. La partita, originariamente programmata per la prima data, è stata recuperata in una serata di confronto tra le due squadre, offrendo un'ulteriore occasione di confrontarsi nel campionato regionale.

Ieri sera è andato in scena il recupero del 18esimo turno del girone B di Promozione, rinviato all’Epifania per le forti nevicate. Si tratta della prima giornata del girone di ritorno (anche se domenica si è già svolto il secondo turno del ritorno). Nel pomeriggio, dopo due gare senza sconfitte è caduto il BaisoSecchia (19) e lo ha fatto sul campo dello United Carpi (37). Due a zero per i modenesi, con la firma di Crispino a segno al 52’ e al 65’. P oi serata poco fortunata un po’ per tutte, visto che ieri nessuna reggiana ha ottenuto i tre punti. Solo zero a zero tra Casalgrande (11), ultimo, e Castellarano (36): ottimo punto per i locali mentre occasione persa per gli azulgrana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Riese frena la viceregina

Leggi anche: Bibbiano ai quarti. I rossoblù puniscono la Riese dei baby

Leggi anche: Dilettanti: 9 team reggiani impegnati tra recuperi e coppa. Atletico Bibbiano: vincere per riprendersi la vetta. Derby della Bassa a Luzzara, dove arriva la Riese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Riese frena la viceregina.

La Riese frena la viceregina - Ieri sera è andato in scena il recupero del 18esimo turno del girone B di Promozione, rinviato all’Epifania per le forti nevicate. msn.com