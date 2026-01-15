La Regione dichiara guerra all' abusivismo edilizio | più coordinamento con le Procure e un fondo per le demolizioni

La Regione Puglia ha avviato iniziative per contrastare l'abusivismo edilizio, con un rafforzamento dei controlli e una maggiore collaborazione con le Procure. Durante la riunione del 14 gennaio a Bari, è stato anche approvato un fondo dedicato alle demolizioni degli interventi abusivi. Queste misure mirano a garantire un uso corretto del territorio e a rafforzare la lotta contro le pratiche illegali nel settore edilizio.

La Regione dichiara guerra all'abusivismo edilizio. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 gennaio, si è riunito a Bari, in sala Giunta, il tavolo di contrasto all'abusivismo edilizio istituito presso la Regione Puglia - Sezione Urbanistica, presieduto dal procuratore della Repubblica presso il.

