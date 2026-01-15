La Lega esprime preoccupazione per il caso dei dossier che coinvolgerebbero il dirigente antimafia Federico Cafiero De Raho, definendoli strumenti usati come arma politica contro il partito. La vicenda ha suscitato reazioni e richieste di chiarezza, evidenziando le tensioni nel panorama politico e le implicazioni di queste accuse per le istituzioni coinvolte.

Il caso dei dossieraggi con il presunto coinvolgimento del capo dell'ex capo della Direzione nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, scatena le prime reazioni. In primis quella della Lega, con il senatore Gianluca Cantalamessa della commissione Antimafia che parla di "quadro non solo grave, ma inquietante". Chiaramente mette in luce il ruolo del partito di Salvini che sarebbe stato "oggetto di un vero e proprio spionaggio sistematico. Non siamo più nel campo delle ipotesi, ma davanti alla prova di un uso distorto e abnorme delle banche dati riservate dello Stato, utilizzate come un’arma per colpire il nostro partito". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La rabbia della Lega dopo il caso De Raho: "Dossier usati come arma contro di noi"

Leggi anche: "Dossieraggi contro di noi", Lega contro Striano e De Raho: cosa emerge dalle carte

Leggi anche: De Raho e quel pasticciaccio brutto dei dossier di Striano, la Lega attacca: “Indagò Siri per indebolirci”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Caso Trapani, Federbasket e LBA valutano l'esclusione; Rabbia Cloudflare dopo la multa Agcom, è scontro con Italia e Ue. Lotito: «Non collaborano con le autorità». La ricostruzione; Lacrime e rabbia a Trapani Domani arriva l’esclusione?; La rabbia di Conte dopo il Verona: Cosa doveva fare Hojlund? Amputarsi il braccio?. Poi sull'Inter: Quando parlo io scoppia il putiferio.

La rabbia della Lega dopo il caso De Raho: "Dossier usati come arma contro di noi" - Gianluca Cantalamessa della commissione Antimafia ha parlato di "quadro non solo grave, ma inquietante" Il caso dei dossieraggi con il presunto coinvolgimento del capo dell'ex capo della Direzione naz ... ilgiornale.it