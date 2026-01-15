La qualità si sposa con l’artigianalità

La collaborazione tra lo chef stellato Carlo Cracco e ’I Solai di San Giorgio’ unisce l’eccellenza culinaria all’artigianalità tradizionale. Questo progetto valorizza la qualità autentica dell’aceto balsamico, risultato di un’esperienza secolare e di un’attenzione rigorosa ai dettagli. Un incontro tra innovazione e tradizione, volto a offrire prodotti di alta qualità per gli amanti della buona tavola.

L'eccellenza culinaria sposa l'artigianalità in un progetto che profuma di innovazione e qualità. È questa l'essenza della nuova collaborazione siglata tra lo chef stellato Carlo Cracco e 'I Solai di San Giorgio', storica realtà del Modenese specializzata nella produzione di aceto balsamico. Tutto ha origine nell'azienda agricola 'Vistamare' di Cracco, a Santarcangelo di Romagna. A raccontarne la genesi è proprio l'ex giudice di Masterchef: "L'idea nasce da tutt'altro, come accade sempre per le cose migliori. Nasce da una semplice richiesta di avere dell'aceto per le nostre cucine". Il punto di svolta è il 2023, anno segnato drammaticamente dall'alluvione.

