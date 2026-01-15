La Protezione Civile indice un concorso da 130 posti aperto anche ai diplomati

La Protezione Civile ha annunciato un concorso pubblico per 130 posti, aperto anche ai diplomati. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità di inserimento nel settore pubblico e rafforza il ruolo della Protezione Civile nel garantire sicurezza e prevenzione. Il bando mira a selezionare figure professionali competenti, contribuendo allo sviluppo di risorse umane dedicate alla gestione delle emergenze e alla tutela del territorio.

Crescono le opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, grazie al nuovo concorso Ripam per il Dipartimento della Protezione Civile. È infatti disponibile dal 5 gennaio il bando di concorso pubblico finalizzato all'assunzione di 130 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura è rivolta sia a laureati che a diplomati e prevede l'inquadramento delle risorse nelle aree dei funzionari e degli assistenti. Il concorso rappresenta un'importante occasione per rafforzare l'organico della Protezione Civile nazionale e per offrire nuove prospettive di carriera stabile all'interno della Pubblica Amministrazione.

