La Protezione Civile indice un concorso da 130 posti aperto anche ai diplomati

Da quifinanza.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Protezione Civile ha annunciato un concorso pubblico per 130 posti, aperto anche ai diplomati. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità di inserimento nel settore pubblico e rafforza il ruolo della Protezione Civile nel garantire sicurezza e prevenzione. Il bando mira a selezionare figure professionali competenti, contribuendo allo sviluppo di risorse umane dedicate alla gestione delle emergenze e alla tutela del territorio.

Crescono le opportunità di lavoro nella Pubblica Amministrazione, grazie al nuovo concorso Ripam per il Dipartimento della Protezione Civile. È infatti disponibile dal 5 gennaio il bando di concorso pubblico finalizzato all’assunzione di 130 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La procedura è rivolta sia a laureati che a diplomati e prevede l’inquadramento delle risorse nelle aree dei funzionari e degli assistenti. Il concorso rappresenta un’importante occasione per rafforzare l’organico della Protezione Civile nazionale e per offrire nuove prospettive di carriera stabile all’interno della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

