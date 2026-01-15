Domani, nella puntata della soap spagnola, Leocadia si farà avanti occupando le stanze di Cruz e mentendo a Don Alonso. La sua azione segnala un possibile cambiamento nelle dinamiche della trama, creando nuove tensioni tra i personaggi. Ecco cosa aspettarsi nell'episodio del 16 gennaio.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Leocadia passa all'attacco e invade l'ala della Marchesa Cruz, mentendo a Don Alonso. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Tonio viene nascosto da Padre Samuel e Lope mentre indagano su di lui. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 gennaio: Leocadia occupa le stanze di Cruz

