La Principessa Irene sta scomparendo | Sofia di Spagna annulla gli impegni per la sorella

Sofia di Spagna ha annullato gli impegni ufficiali a causa di una difficile situazione familiare. La principessa, normalmente presente negli eventi pubblici, si sta concentrando sulla famiglia in un momento di dolore. La sua assenza si fa sentire, mentre si attraversa un periodo di grande apprensione e rispetto per la privacy della famiglia reale.

Sono giorni di profondo dolore e apprensione per Sofia di Spagna. Quello che doveva essere un periodo di celebrazioni e riconoscimenti si è trasformato in una veglia silenziosa. Ha infatti deciso di annullare ogni impegno pubblico, rinunciando persino alla consegna di una prestigiosa laurea honoris causa, per correre al fianco della sua compagna di una vita intera: la sorella minore, la Principessa Irene di Grecia. Le notizie che arrivano dipingono un quadro clinico ormai compromesso, segnando quello che sembra essere l’ultimo, difficile capitolo di un legame che ha sfidato esili, scandali e il passare del tempo. 🔗 Leggi su Dilei.it

