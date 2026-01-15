La prevenzione passa da una Capsula

Alle Corti Venete, dal 14 gennaio al 2 febbraio, è disponibile una capsula dedicata alla prevenzione. Questa postazione permette ai visitatori di eseguire autonomamente semplici controlli sul proprio stato di benessere generale, promuovendo l'importanza della prevenzione nella cura della salute. Un'occasione per conoscere meglio il proprio organismo e adottare comportamenti più consapevoli.

Alle Corti Venete arriva una speciale postazione dedicata alla prevenzione: dal 14 gennaio al 2 febbraio la Capsula sarà a disposizione dei visitatori per effettuare, in autonomia, alcune rapide valutazioni sul proprio stato di benessere generale. In occasione del weekend della prevenzione. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

