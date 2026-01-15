La presidente Proietti porta la sanità umbra in parlamento a Bruxelles
La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha rappresentato la sanità umbra a Bruxelles in occasione dell’evento “Health Across All Policies”. L’iniziativa si è concentrata sulla promozione dell’equità nell’accesso alle cure e sulla resilienza dei sistemi sanitari europei, offrendo un’opportunità di confronto e dialogo tra le istituzioni europee e le realtà regionali.
All'evento “Health Across All Policies" la presidente ha parlato di "priorità alle politiche sula salute partendo dai territori" La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha portato la sanità umbra in parlamento a Bruxelles partecipando all’evento “Health Across All Policies”, dedicato al tema dell’equità nell’accesso alle cure e della resilienza dei sistemi sanitari europei. Partendo dall’esperienza del cuore verde d’Italia, regione prevalentemente rurale e montana, la presidente ha posto l’accento sul rapporto diretto tra organizzazione territoriale dei servizi e diritti di cittadinanza, richiamando la necessità che le politiche europee tengano conto delle "specificità territoriali, della geografia, delle dinamiche demografiche e dell’invecchiamento della popolazione". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Assunzioni in sanità, la consigliera Pace regala la "bacchetta magica" alla presidente Proietti: "Neanche metà dei posti promessi"
Leggi anche: Umbria, lutto per la Presidente Proietti: la Giunta regionale esprime cordoglio per la scomparsa della madre Bruna
La presidente Proietti e l’assessore De Luca hanno incontrato a Bruxelles la presidente del Comitato europeo delle Regioni, per un confronto istituzionale sui principali temi dell’agenda europea che coinvolgono i territori. Al centro del dialogo Pnrr e Zes. facebook
#Umbria “La presidente Proietti attacca il Governo per nascondere inerzia e incapacità della sua Giunta”. Nota dei consiglieri regionali di opposizione (FdI, Lega, FI, Tp-Uc) sul dimensionamento scolastico consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.