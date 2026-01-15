La presidente Proietti porta la sanità umbra in parlamento a Bruxelles

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha rappresentato la sanità umbra a Bruxelles in occasione dell’evento “Health Across All Policies”. L’iniziativa si è concentrata sulla promozione dell’equità nell’accesso alle cure e sulla resilienza dei sistemi sanitari europei, offrendo un’opportunità di confronto e dialogo tra le istituzioni europee e le realtà regionali.

