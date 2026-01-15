La possibile svolta Guizzo Montombraro È un poker salvezza

La partita tra Castelnuovo e Montombraro si conclude con un risultato di 2-4, offrendo a Montombraro una possibile svolta verso la salvezza. La sfida ha visto protagonisti diversi giocatori, con cambi strategici e un match intenso. La vittoria rappresenta un passo importante per Montombraro nel percorso di miglioramento e salvezza, evidenziando l’importanza di ogni singolo momento e decisione durante l’incontro.

castelnuovo 2 montombraro 4 CASTELNUOVO: Ripesi, Gilioli, Fontanesi, Cavani (85’ Facchini), Baroni (77’ Giovanardi), Le Guern, Copertino (46’ Carbone), Mazzoli, Cantaroni, Paltrinieri (38’ Veneri), Ienna. A disp: Menozzi, Roveri, Lodi, Venturino, Bazzani. All: Casagrandi MONTOMBRARO: Cinelli, Hinek G., Sighinolfi, Hinek R., Corroppoli, Dardi (80’ Corroppoli), Baldelli (83’ Ferri), Caniato, Zattini, Pittalis (70’ Cinquegrano), Cussini (73’ Fusco). A disp: Guerrieri, Magli, Borri, Pappalardo, Florini. All: Antonelli. Arbitro: Dotti di Parma Reti: 17’ Pittalis, 20’ e 42’ Cussini, 76’ (rig.) Cinquegrano, 77’ Fontanesi, 81’ Le Guern Note: ammoniti Hinek R. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La possibile svolta. Guizzo Montombraro. È un poker salvezza Leggi anche: Omag, Bellano fiducioso: "La salvezza è possibile" Leggi anche: Avellino-Venezia: svolta per la stagione, in palio ambizioni e salvezza Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La possibile svolta. Guizzo Montombraro. È un poker salvezza - castelnuovo 2 montombraro 4 CASTELNUOVO: Ripesi, Gilioli, Fontanesi, Cavani (85’ Facchini), Baroni (77’ Giovanardi), Le Guern, Copertino (46’ Carbone), Mazzoli, Cantaroni, Paltrinieri (38’ ... sport.quotidiano.net

BELLANO - Ex Cotonificio Cantoni, possibile svolta entro metà 2026 https://lecconotizie.com/societa/mandello-societa/bellano-ex-cotonificio-cantoni-possibile-svolta-entro-meta-2026/ facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.