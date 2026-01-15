La porta non si è mai aperta ho pensato | &#8216;Morirò qui&#039; | il racconto della sopravvissuta a Crans?Montana

Una giovane sopravvissuta alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana condivide la propria esperienza nell’ultima puntata di 'Chi l’ha visto?'. La sua testimonianza offre uno sguardo sobrio e diretto sugli eventi, evidenziando l’importanza di ascoltare le voci di chi ha vissuto momenti drammatici. Un racconto che invita a riflettere sulla resilienza e sulla forza di affrontare situazioni estreme.

Le parole di una ragazza sopravvissuta alla strage di Capodanno a Crans-Montana nell'ultima puntata di 'Chi l’ha visto?'. Tra fumo, calore e urla, dal suo racconto emerge come le porte di emergenza fossero chiuse o inaccessibili, confermando un elemento già emerso nelle indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

