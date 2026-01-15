La politica compiange in modo unanime ma sbrigativo la ministra Fedeli che voleva imporre il vaccino perenne ai prof

La recente scomparsa della ministra Fedeli, che aveva proposto l’obbligo di un vaccino permanente per gli insegnanti, ha suscitato reazioni unanimi e rapide da parte della politica. Tuttavia, dietro a queste dichiarazioni si percepisce una reticenza che alimenta dubbi e sospetti, mettendo in discussione l’effettiva volontà di affrontare con trasparenza temi delicati come la salute pubblica e le scelte politiche.

“un male inesorabile e feroce l'ha portata via”: questa reticenza, questa omertà che ormai conosciamo mette in sospetto. Lo chiedo con rispetto ma anche con puntiglio: di cosa è morta Valeria Fedeli da tutti compianta? Ho faticato, non poco, prima di trovare che “un male inesorabile e feroce. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

