La politica compiange in modo unanime ma sbrigativo la ministra Fedeli che voleva imporre il vaccino perenne ai prof

La recente scomparsa della ministra Fedeli, che aveva proposto l’obbligo di un vaccino permanente per gli insegnanti, ha suscitato reazioni unanimi e rapide da parte della politica. Tuttavia, dietro a queste dichiarazioni si percepisce una reticenza che alimenta dubbi e sospetti, mettendo in discussione l’effettiva volontà di affrontare con trasparenza temi delicati come la salute pubblica e le scelte politiche.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.