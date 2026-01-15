La passione degli italiani per l’usato | ecco come sono cambiati i consumi negli ultimi vent’anni

Negli ultimi vent’anni, il modo di percepire l’usato in Italia è molto cambiato. Partendo da una visione più tradizionale, oggi il mercato dell’usato rappresenta un’opportunità concreta e consolidata, riflettendo l’evoluzione dei consumi e delle preferenze dei cittadini. Questo cambiamento è stato influenzato da vari fattori, tra cui la digitalizzazione e una maggiore attenzione alla sostenibilità. Analizziamo come si sono trasformati i comportamenti degli italiani in questo settore.

C'è sempre un istante in cui un'intuizione si incastra perfettamente con lo spirito del tempo: per Subito accade alla fine del 2007, quando l'Italia si affaccia alla rivoluzione digitale e il mercato dell'usato è ancora visto soprattutto come una scelta obbligata, non come un'opportunità. A Milano prende forma una piccola startup, composta da appena quattro persone, fondata su un'idea chiara e innovativa: trasferire il mondo della seconda mano sul web e renderlo semplice, rapido e alla portata di tutti. Da allora, la piattaforma ha accompagnato e anticipato l'evoluzione dei consumi, dei comportamenti e dei bisogni degli italiani, trasformando l'usato da comportamento minoritario e ammantato di pregiudizio a prima scelta di consumo consapevole, di cui andare fieri.

