La palazzina cinese e l' oriente magico | l' itinerario alla scoperta della Palermo borbonica

Scopri la Palazzina Cinese a Palermo, un esempio unico di architettura orientaleggiantesca del XIX secolo. Questo itinerario ti guiderà alla scoperta di un edificio simbolo di un Oriente “inventato”, riflesso di fascinazione esotica e strategie diplomatiche dell’epoca. Un viaggio all’interno della Palermo borbonica, tra storia, arte e simbolismo, per comprendere un capitolo particolare della cultura europea e mediterranea.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.