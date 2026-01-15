La palazzina cinese e l' oriente magico | l' itinerario alla scoperta della Palermo borbonica
Scopri la Palazzina Cinese a Palermo, un esempio unico di architettura orientaleggiantesca del XIX secolo. Questo itinerario ti guiderà alla scoperta di un edificio simbolo di un Oriente “inventato”, riflesso di fascinazione esotica e strategie diplomatiche dell’epoca. Un viaggio all’interno della Palermo borbonica, tra storia, arte e simbolismo, per comprendere un capitolo particolare della cultura europea e mediterranea.
Un itinerario interpretativo all’interno della Palazzina Cinese, straordinario unicum architettonico e simbolico nel panorama europeo tra Sette e Ottocento, per esplorare l’immaginario di un Oriente “inventato” dall’Occidente, costruito tra fascinazione esotica, strategie diplomatiche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
