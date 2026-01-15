La Padel Stars League spicca il volo. Il nuovo circuito made in Versilia.

La Padel Stars League nasce in Versilia come un nuovo circuito dedicato al padel, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere questo sport in crescita. Un progetto che mira a offrire opportunità di confronto e sviluppo, mantenendo un approccio sobrio e professionale. La volontà è di consolidare il padel come disciplina sportiva, coinvolgendo appassionati e atleti in un contesto di qualità e rispetto delle regole.

La voglia di cambiare, di rendere ancora più spettacolare uno sport che ha già fatto innamorare migliaia di persone. Con questo spirito è nato il nuovo circuito di padel, la Padel Stars League. Da un’idea di tre ragazzi versiliesi sta nascendo una piccola “rivoluzione“ del gioco tanto amato. Perché grazie ad una app di gestione, già scaricabile, sarà possibile iscriversi alle partite, consultare le competizioni e scalare le classifiche. Proprio questo aspetto è uno di quelli più importanti, perché ogni giocatore che si iscriverà, in base ai risultati raggiunti sul campo, avrà una valutazione in stelle, per un massimo di 7. 🔗 Leggi su Lanazione.it

