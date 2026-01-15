La nuova stagione di Luca Argentero

La nuova stagione di Luca Argentero porta sullo schermo la passione per i motori, come dichiarato dall’attore stesso. Protagonista della serie originale Netflix “Motorvalley”, in arrivo dal 10 febbraio, Argentero si conferma anche ambasciatore dei brand italiani di Stellantis per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. Un progetto che unisce narrazione e passione, offrendo uno sguardo autentico sul mondo delle automobili e delle competizioni motoristiche.

Luca Argentero ha detto la cosa più vera che possa esistere sulla passione per i motori. «È ciò che abbiamo voluto raccontare con Motorvalley», afferma l’attore classe ’78, protagonista della serie originale Netflix firmata da Matteo Rovere in arrivo in piattaforma dal 10 febbraio, oltre che ambasciatore dei brand italiani di Stellantis per i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici invernali. «L’odore dei motori, dell’asfalto, delle gomme o non ti piace o ti piace in maniera viscerale. Il mondo delle macchine e dei circuiti ha un gergo tutto suo, un modo di fare personale e specifico. Anche la passione viene vissuta nella stessa maniera, come fosse qualcosa di totalizzante. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - La nuova stagione di Luca Argentero Leggi anche: Luca Argentero racconta la nuova stagione di "Doc - Nelle tue mani", che tratterà anche dei tagli alla sanità. Il video di Amica.it Leggi anche: Call My Agent – Italia, Luca Argentero alla Cma nella terza stagione Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Luca Argentero torna nel 2026 con 3 serie tv: Motorvalley, L’avvocato Ligas e Doc; Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero; “Motorvalley”, con Luca Argentero e Giulia Michelini. Il trailer; Motorvalley: Il trailer ufficiale della nuova serie italiana di Netflix con Luca Argentero e Giulia Michelini. Motorvalley arriva su Netflix: il trailer della serie racing con Luca Argentero - Le prime sequenze della nuova serie televisiva sulla piattaforma streaming con protagonista la star di Doc - msn.com

