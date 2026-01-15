La nazionale di calcio del Marocco in finale di Coppa d' Africa a Torino Barriera di Milano si scatena la festa in strada

La nazionale di calcio del Marocco ha raggiunto la finale di Coppa d'Africa, scatenando la festa nelle strade di Torino, in zona Barriera di Milano. Le celebrazioni richiamano le emozioni vissute durante i Mondiali invernali del 2022, quando il team rossoverde si era distinto raggiungendo le semifinali del mondiale in Qatar. Un momento di grande entusiasmo per la comunità marocchina e per tutti gli appassionati di calcio presenti in città.

Scene che non si vedevano dai mondiali invernali del 2022, quando la formazione rossoverde aveva raggiunto, prima africana di sempre, le semifinali del campionato del mondo in Qatar. Nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio 2026, nel quartiere Barriera di Milano a Torino è esplosa la festa della comunità marocchina dopo che la loro nazionale di calcio ha battuto i padroni di casa della Nigeria ai rigori nella semifinale di Coppa d'Africa. Bono (eroe della serata con due rigori parati), Hakimi e compagnia si disputeranno il trofeo domenica contro il Senegal, che nell'altra semifinale ha superato l'Egitto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

